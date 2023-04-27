Президент Украины Владимир Зеленский записал традиционное вечернее видеообращение в четверг, 27 апреля.

Главное из заявлений президента:

Рассказал об окончании разбора завалов в Николаеве, обстрелянном ракетами, - 20 раненых, 1 погибший. Также сообщил, что есть пострадавшие в результате вечернего удара по Константиновке. Прокомментировал решение ПАСЕ о том, что депортация украинских детей в Россию содержит элементы геноцида, - оно может помочь юридическому наказанию РФ в будущем.

Ранее мы писали, что в ночь на четверг, 27 апреля, Россия ударила ракетами по жилым домам в Николаеве. Губернатор области Виталий Ким сообщал о пуске четырех ракет С-300 и прилетах в одну многоэтажку и два частных дома.

Также "Страна" публиковала видео прилета по Николаеву.

Война в Украине продолжается уже 428-й день. Мы следим за новостями 27 апреля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 427-го дня войны. ISW сообщает, что в Бахмуте силы "Вагнера" продвигались к юго-западу от железнодорожной станции Бахмут-2. Пригожин прогнозирует наступление ВСУ после 2 мая. Главная дипломатическая новость дня - телефонный разговор Владимира Зеленского и Си Цзиньпина.

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Олеся Медведева в своем блоге анализирует, будут ли в Украине мобилизовывать уголовников на войну.