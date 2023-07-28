Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о переносе празднования Рождества на 25 декабря.

Об этом свидетельствует статус закона на сайте Верховной Рады Украины.

"Возвращен с подписью от президента Украины", - говорится в карточке закона.

Теперь в этот день в Украине будет выходной.

Кроме того, согласно утвержденному президентом закону, меняются даты празднования Дня украинской государственности и Дня защитников и защитниц Украины. Первый будут праздновать 15 июля вместо 28 июля, когда чтят память основателя государства Владимира Великого; второй - 1 октября вместо 14 октября.

В пояснительной записке документа сказано, что в условиях полномасштабной войны против Украины продолжается мощное возрождение украинской нации, а успешная борьба за идентичность способствует внутреннему осознанию и желанию украинцев иметь собственные традиции и праздники.

Напомним, ранее, 14 июля, Верховная Рада отменила выходной на Рождество 7 января.

А вчера ПЦУ окончательно утвердила свой переход на Новоюлианский календарь с 1 сентября. Новоюлианский календарь поддержало большинство делегатов во время состоявшегося в Софии Киевской поместного собора ПЦУ.

С переходом на новый календарь прихожане ПЦУ будут праздновать:

Рождество — 25 декабря, а не 7 января;

день святого Николая — 6 декабря, а не 19 декабря;

Крещение — 6 января, а не 18 января;

Покров — 1 октября, а не 14 октября.

При этом на праздновании Пасхи и других праздников, даты которых определяются по лунному календарю, это решение не отразится.