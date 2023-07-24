Президент РФ Владимир Путин подписал закон о запрете смены пола в России, который Госдума приняла 14 июля.

Об этом сообщается в понедельник, 24 июля, на сайте российского правительства.



Теперь смена пола будет возможна только по медицинским показаниям.



В случае смены пола одним из супругов брак будет аннулирован, также сменившим пол запрещается усыновлять детей.

Напомним, исключения по смене пола в России возможны только для лечения врожденных аномалий у детей.

Ранее мы писали, что в США в середине мая парламент Техаса запретил проводить на детях процедуры, связанные со сменой пола.

В апреле бизнесмен Илон Маск поддержал губернатора Флориды Рона ДеСантиса, который заявил, что "вы не можете изменить пол своему ребенку во Флориде".

"Любой родитель или доктор, который стерилизует ребенка до его взросления, должен быть помещен в тюрьму на пожизненное", - заявил тогда Маск.

А в Швейцарии с 1 января 2022 года можно менять пол на законных основаниях всем достигшим возраста 16 лет, правда, без медицинского вмешательства, то есть только на бумаге.