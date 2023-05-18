Парламент Техаса, в котором большинство составляют республиканцы, запретил проводить на детях процедуры, связанные со сменой пола.

Теперь соответствующий законопроект должен одобрить губернатор (тоже республиканец). Законопроект запрещает стерилизацию, удаление молочных желез и предоставление детям препаратов, подавляющих половое созревание.

Как мы писали, в апреле бизнесмен Илон Маск поддержал губернатора Флориды Рона ДеСантиса, который заявил, что "вы не можете изменить пол своему ребенку во Флориде".

"Любой родитель или доктор, который стерилизует ребенка до его взросления, должен быть помещен в тюрьму на пожизненное", - заявил Маск.

Мы также сообщали, что 1 января 2022 года жители Швейцарии могут менять пол на законных основаниях и без медицинского вмешательства, если они уже достигли возраста 16 лет.