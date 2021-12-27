С 1 января 2022 года жители Швейцарии смогут менять пол на законных основаниях и без медицинского вмешательства, если они уже достигли возраста 16 лет.

Об этом сообщает Reuters.

Предполагается, что такой простой законный переход от пола к полу выведет страну в лидеры европейского движения за гендерную самоидентификацию. По новым правилам, любой гражданин Швейцарии в возрасте от 16 лет и старше, не находящийся под законной опекой, сможет изменить свой пол и юридическое имя в документах, самостоятельно посетив ЗАГС.

Медицинские показания для данной процедуры не требуются. Также швейцарцам не нужно будет проходить обследование для смены пола.

Чтобы пройти процедуру тем, кому меньше 16 лет, потребуется согласие опекуна или родителей. Предполагается, что данный законопроект упростит медобслуживание для трансгендеров.

Напомним, в ноябре 2021 года в Швейцарии легализовали однополые браки.

В Чили также узаконили однополые браки и усыновление детей нетрадиционными парами. Это стало важной вехой для консервативной южноамериканской нации после десятилетней юридической битвы.

Также "Страна" писала, как Нидерланды первые в мире разрешили однополые браки для монархов и наследников престола.