Маск поддержал губернатора Флориды, который высказался против изменения пола детям
Бизнесмен Илон Маск поддержал губернатора Флориды Рона ДеСантиса, который заявил, что "вы не можете изменить пол своему ребенку во Флориде".
Об этом Маск написал в Твиттере.
"Любой родитель или доктор, который стерилизует ребенка до его взросления, должен быть помещен в тюрьму на пожизненное", - заявил Маск.
Таким образом миллиардер отреагировал на перепост сообщения телеканала MSNBC, в котором критиковалась позиция Рона ДеСантиса.
Ранее Илон Маск и один из основателей корпорации Apple Стив Возняк призвали приостановить разработку искусственного интеллекта.
Как мы сообщали, вчера республиканцы из Палаты представителей Конгресса США направили в Федеральную торговую комиссию (FTC) повестку в суд для получения информации, связанной с расследованием агентства в отношении Твиттера.