Бизнесмен Илон Маск поддержал губернатора Флориды Рона ДеСантиса, который заявил, что "вы не можете изменить пол своему ребенку во Флориде".

Об этом Маск написал в Твиттере.

"Любой родитель или доктор, который стерилизует ребенка до его взросления, должен быть помещен в тюрьму на пожизненное", - заявил Маск.

Таким образом миллиардер отреагировал на перепост сообщения телеканала MSNBC, в котором критиковалась позиция Рона ДеСантиса.

Ранее Илон Маск и один из основателей корпорации Apple Стив Возняк призвали приостановить разработку искусственного интеллекта.

Как мы сообщали, вчера республиканцы из Палаты представителей Конгресса США направили в Федеральную торговую комиссию (FTC) повестку в суд для получения информации, связанной с расследованием агентства в отношении Твиттера.