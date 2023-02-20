Верховный кассационный суд Болгарии вынес в понедельник решение по поводу законной смены пола. Оно оказалось не в пользу трансгендеров.

Об этом говорится в решении суда, представленном на его официальном сайте.

"Объективное материальное право, действующее на территории Болгарии, не предусматривает возможность для суда разрешить внесение данных о поле, имени и статусе в акты гражданского состояния заявителя, который утверждает, что он является трансгендером", - говорится в решении.

Отмечается, что Конституция Болгарии и все законодательство республики построены на понимании бинарного существования человеческого рода, пол определяется при рождении и утрачивается при смерти, так как понятие "пол" имеет осмысленное применение и определяет конституционный статус конкретных лиц применительно к социальным отношениям, а именно к институтам брака, семьи и материнства.

"Разрешение суда на смену пола с учетом правовых последствий для других лиц и того, как это будет воспринято в обществе, при отсутствии общественного консенсуса и законодательства противоречило бы общественным интересам", - объяснил свою позицию суд.

Ранее мы рассказывали, что в Швейцарии разрешили менять пол подросткам с 16 лет.

Также мы сообщали, что в Северной Македонии отозвали законопроект о смене пола в документах.