Сегодня, 8 января, вступили в силу поправки в рекламное законодательство, которые предусматривают, что за указание пола и возраста в вакансии работодатель может быть оштрафован на 65 000 грн.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Верховной Рады.

"Запрещается в объявлениях (рекламе) о вакансиях указывать ограничения по возрасту кандидатов, предлагать работу только женщинам или только мужчинам, за исключением специфической работы, которая может выполняться исключительно лицами определенного пола, выдвигать требования о предпочтении одного из полов, а также требовать от трудоустраиваемых лиц предоставления сведений о личной жизни. Ограничения содержания объявлений (рекламы) о вакансиях (приеме на работу) и ответственность за нарушение установленного порядка их распространения устанавливаются Законом Украины "О рекламе", - говорится в соответствующем документе.

За нарушение этой нормы предусматривается штраф в десятикратном размере минимальной зарплаты на момент штрафа. А поскольку "минималка" сейчас 6 500 грн, то сумма штрафа составит 65 000 гривен.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Верховной Раде Украины зарегистрировали законопроект, который предлагает ввести административную ответственность за ложный вызов "скорой помощи".

Также мы сообщали, что в Верховной Раде предложили увеличить штраф за продажу пиротехники детям.