В Верховной Раде предлагают парламенту увеличить штраф до 6,8 - 13,6 тыс гривен (400-800 необлагаемых минимальных доходов граждан) за продажу или передачу детям пиротехнических изделий.

Об этом говорится в законопроекте № 6494 от 31 декабря 2021 года.

В действующем законодательстве наказание за продажу детям пиротехнических изделий грозит штраф 595-1020 гривен (35-60 нмдг) - так же, как и за другие нарушение с пиротехническими изделиями.

Если штраф за продажу детям предлагают увеличить до 13,6 тысяч гривен, то за нарушение порядка производства, хранения, перевозки, торговли и использования пиротехнических изделий предлагается увеличить штраф с 595-1020 гривен (35-60 нмдг) до 1020-1360 гривен (60-80 нмдг).

За повторное нарушение на протяжении года продажи детям пиротехнических изделий будет грозить штраф 13,6-17 тысяч гривен (800-1000 нмдг).

В соответствии с пунктом 10 Технического регламента пиротехнические изделия запрещено продавать или передавать лицам, не достигшим возраста:

12 лет – фейерверки (фейерверочные изделия) класса 1 (общего использования, имеющие очень низкий уровень опасности и шума) могут использоваться в жилых зданиях);

16 лет – фейерверки класса 2 (общего использования, имеющие низкий уровень опасности и шума и не предназначенные для использования в жилых зданиях);

18 лет – фейерверки класса 3 (общего использования, имеющие средний уровень опасности и не предназначенные для использования в жилых зданиях).

Среди инициаторов законопроекта члены фракции "Слуга народа", а также председатели комитетов: госвласти Андрей Клочко, соцполитики Галина Третьякова, информполитики Никита Потураев, здравоохранения Михаил Радуцкий и зампредседателя фракции Евгения Кравчук.

Ранее "Страна" сообщала, что в Минздраве решили еще раз напомнить об опасности неправильного использования пиротехники в новогодние праздники. Поэтому украинцам дали советы, как правильно выбрать фейерверки, какие правила работы с ними и как утилизировать подобных товары после использования.

Также мы писали, что во Львовской области в результате разрыва петарды получил тяжелую травму руки 6-летний мальчик. Ребенку оторвало четыре пальца в момент игры с этим взрывоопасным предметом.