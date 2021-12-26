В Украине с 8 января вступят в силу поправки в рекламное законодательство, которые будут предусматривать, что за указание пола в вакансии можно будет получить штраф в размере 65 00 гривен.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Верховной Рады.

Так, в Украине с 1996 года действует правило о дискриминации при объявлении вакансий по признаку пола, расы, цвета кожи, политических и религиозных убеждений.

В поправках, которые вступают в силу с 8 января, за нарушение этой нормы предусматривается штраф в десятикратном размере минимальной зарплаты на момент штрафа. А поскольку "минималка" сейчас 6500 грн, то сумма штрафа составит 65 000 гривен.

"Запрещается в объявлениях (рекламе) о вакансиях указывать ограничения по возрасту кандидатов, предлагать работу только женщинам или только мужчинам, за исключением специфической работы, которая может выполняться исключительно лицами определенного пола, выдвигать требования о предпочтении один из полов, а также требовать от трудоустраиваемых лиц предоставления сведений о личной жизни. Ограничения содержания объявлений (рекламы) о вакансиях (приеме и работе) и ответственности за нарушение установленного порядка их распространения устанавливаются Законом Украины "О рекламе", - говорится в документе.

Напомним, беременных украинок запретят дискриминировать.

Также "Страна" писала, что в Верховной Раде Украины зарегистрировали законопроект, который предлагает ввести административную ответственность за ложный вызов "скорой помощи". Наказывать предлагается штрафами от 3,4 тысяч до 8,5 тысяч гривен.