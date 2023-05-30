В Госдуму РФ внесли законопроект о запрете операций по смене пола. Исключение возможно только для лечения врожденных аномалий у детей.

Об этом сообщил вице-спикер Госдумы Петр Толстой. Детали документа приводят российские СМИ.

Проект предлагает внести правки в действующий закон "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" о том, что медработникам "запрещается осуществление медицинских вмешательств, направленных на смену пола человека, в том числе формирование у человека первичных и (или) вторичных половых признаков другого пола".

Исключение: проведение медицинских вмешательств, "связанных с лечением врожденных физиологических аномалий формирования пола у детей". Согласие на подобные вмешательства будет давать врачебная комиссия.

Также законопроект предлагает признать утратившей силу норму о том, что загсы могут вносить изменения в записи актов гражданского состояния в случае, если человек предоставил медсправку о смене пола.

Законопроект уже подписали председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин, все лидеры фракций, а также все вице-спикеры.

Отметим, что данная тема широко обсуждается в США. В середине мая парламент Техаса запретил проводить на детях процедуры, связанные со сменой пола.

В апреле бизнесмен Илон Маск поддержал губернатора Флориды Рона ДеСантиса, который заявил, что "вы не можете изменить пол своему ребенку во Флориде".

"Любой родитель или доктор, который стерилизует ребенка до его взросления, должен быть помещен в тюрьму на пожизненное", - заявил Маск.

А вот в Швейцарии с 1 января 2022 года можно менять пол на законных основаниях всем достигшим возраста 16 лет, правда, без медицинского вмешательства, то есть только на бумаге.