В России запретят смену пола, а браки будут аннулировать, если один или оба супруга сменили пол. Госдума РФ приняла соответствующий закон в окончательном чтении.

Им устанавливается запрет на осуществление любых медицинских вмешательств — как хирургических операций, так и применения лекарственных препаратов, - направленных на формирование у человека первичных или вторичных половых признаков другого пола.

Будут допускаться только медицинские вмешательства, связанные с лечением заболеваний.

Также запрещается изменять пол в документах. Все уже выданные справки о смене пола будут аннулированы.

Браки, в которых хотя бы один из супругов поменял пол, будут аннулированы. Людям изменившим пол запрещено усыновлять детей, быть их опекунами или попечителями.

Напомним, исключения по смене пола возможны только для лечения врожденных аномалий у детей.

Ранее мы писали о решении депутатов российской Думы запретить операции по смене пола.