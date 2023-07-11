В России хотят запретить смену пола. Соответствующий законопроект Госдума планирует принять во втором чтении уже 13 июля.

Об этом сообщают российские издания со ссылкой на источник в парламенте РФ.

В первом чтении закон о запрете смены пола Госдума приняла 14 июня.

В случае принятия закона врачам в России запретят делать операции по смене пола. Исключение будет сделано лишь для случаев врожденных физиологических аномалий у детей.

Также законопроект предлагает признать утратившей силу норму о том, что загсы могут вносить изменения в записи актов гражданского состояния в случае, если человек предоставил медсправку о смене пола.

Ранее мы писали, что данная тема широко обсуждается в США. В частности, в середине мая парламент Техаса запретил проводить на детях процедуры, связанные со сменой пола. Законопроект запрещает стерилизацию, удаление молочных желез и предоставление детям препаратов, подавляющих половое созревание.

А в апреле бизнесмен Илон Маск поддержал губернатора Флориды Рона Десантиса, который заявил, что "вы не можете изменить пол своему ребенку во Флориде".