В России собираются аннулировать браки, если один или оба супруга сменили пол. Об этом пишут российские СМИ.

В госдуме РФ одобрили поправку к законопроекту о запрете смены пола, которая предполагает аннулирование брака, если один или оба супруга совершили трансгендерный переход.

"Те, кто заключили браки как женщина и мужчина, а на самом деле кто‑то оказался другого пола в итоге, то эти браки будут аннулироваться. Такие браки могли быть заключены до вступления в силу этого закона, а теперь будут аннулированы, сейчас сменить никто и не сможет по закону, а следовательно таких людей не будет", - прокомментировал инициативу член думской фракции ЛДПР Сергей Леонов.

Он добавил, что брак расторгнут во всех случаях, когда один из супругов сменил пол.

Профильный думский комитет предлагает включить поправку о браках в законопроект ко второму чтению, которое запланировано на 13 июля.

Напомним, на днях впервые в истории титул "Мисс Нидерланды - 2023" получил мужчина-трансгендер Рикки Валери Колле. Теперь Колле будет представлять Нидерланды на конкурсе "Мисс Вселенная", который состоится в Сальвадоре.

А в 2021 году помощник американского министра здравоохранения Рейчел Левин стала самым высокопоставленным трансгендером в вооруженных силах США. 19 октября она принесла присягу адмирала Корпуса службы общественного здравоохранения страны. В возрасте 53 лет Левин сделала операцию по перемене пола, став женщиной.

Ранее мы писали, что с 1 января 2022 года жители Швейцарии смогут менять пол на законных основаниях и без медицинского вмешательства, если они уже достигли возраста 16 лет.

Также мы писали, что Нидерланды первые в мире разрешили однополые браки для монархов и наследников престола.