Впервые в истории титул "Мисс Нидерланды-2023" получил мужчина-трансгендер Рикки Валери Колле.

Об этом сообщает LatestLY.

"Рикки Валери Колле только что вошла в историю, став первым трансгендером, получившим корону "Мисс Вселенная Нидерланды-2023", - говорится в публикации.

"Эта финалистка зажигала на протяжении всего шоу и добилась наибольшего прогресса", - заявили в жюри о 22-летнем трансгендере.

Теперь Колле будет представлять Нидерланды на конкурсе "Мисс Вселенная", который состоится в Сальвадоре.

Ранее мы рассказывали, что в прошлом году трансгендерная девочка стала самой молодой транс-моделью на подиуме Недели моды в Нью-Йорке. Это 10-летняя школьница по имени Ноэлла. Она демонстрировала наряды на показе бренда Trans Clothing Company.

А два года назад в США конкурс красоты штата Невада впервые в истории выиграла трансгендерная женщина - 27-летняя американка Каталуна Энрикес. До этого она выиграла конкурс "Мисс Сильвер Стэйт", который является предварительным этапом для "Мисс Невады".

В том же году в США впервые в истории назначили адмиралом трансгендера.