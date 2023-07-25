Глава комитета по обороне Госдумы Андрей Картаполов отчитал депутатов, которые пытались отстоять сохранение в одном из принятых сегодня законов об ужесточении призыва в армию РФ поправки, которые освобождают от призыва военнообязанных, имеющих на иждивении ребёнка-инвалида и отцов с тремя несовершеннолетними детьми.

"Вы будете голосовать за сохранение комфортной жизни уклонистов. Этот закон написан под большую войну, под общую мобилизацию. И сейчас этой большой войной уже попахивает. А мы продолжаем искать, кого защитить. Некого будет потом защищать", - заявил Картаполов.

Напомним, Госдума приняла законы об ужесточении ответственности за нарушение требований воинского учета, об увеличении верхней границы призывного возраста срочной службы с 27 до 30 лет и сохранении нижней границы на уровне 18 лет и о запрете выезда из РФ для граждан, подлежащих призыву на военную службу, с момента направления им повестки, в том числе по месту работы или учебы.

В июне российская Госдума приняла закон, разрешающий людям с судимостью проходить военную службу по контракту.