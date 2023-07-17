Китай пригласил приехать с визитом председателя Госдумы РФ Вячеслава Володина, сообщает российский депутат Сергей Миронов.

Отметим, что представители российских властей стали часто ездить в Китай после мартовского визита Си Цзиньпина в Москву.

С визитом в КНР недавно побывали премьер Михаил Мишустин, председатель Совфеда Валентина Матвиенко и генпрокурор Игорь Краснов.

В ближайшие месяцы ожидается и визит Путина. В Кремле заявили, что он едет "воспользоваться хорошей динамикой связей".

Напомним, еще в январе спикер Госдумы Вячеслав Володин заявлял, что Москва может применить ядерное оружие, если Украина нанесет удар по РФ западным вооружением.

Отметим, что "своими" Россия также считает земли Крыма и недавно захваченных украинских областей. В частности, сегодня ночью произошла атака на Крымский мост. В России заявили о причастности американских и британских спецслужб к атаке на Крымский мост и обещали починить взорванную часть моста за месяц.

Тем временем война в Украине идет уже 509-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 17 июля 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего, 508-го дня войны в материале "Удары по Севастополю и Харькову, что происходит под Купянском, зачем "Вагнер" в Беларуси". Весь этот день появлялась информация о продвижении ВСУ на стратегически важном Времьевском выступе, у села Старомайорского. Также 16 июля три раза за сутки подвергался ракетным обстрелам Харьков. Ударов такой интенсивности по городу РФ не наносила уже довольно давно.

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