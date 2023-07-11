Американский президент Джо Байден считает, что Китай стремится вытеснить США с пьедестала ведущей экономической и военной державы.

Об этом Байден сказал в интервью CNN.

Президент США заявил, что уверен в том, что председатель КНР Си Цзиньпин "хочет получить крупнейшую в мире экономику и самые большие возможности в военной сфере", но при этом не стремится к войне с США или территориальной экспансии.

Байден добавил, что верит в возможность выстраивания рабочих контактов с Китаем, которые в будущем принесут выгоду обеим странам.

Напомним, ранее Байден назвал Си Цзиньпина "диктатором", что вызвало громкий скандал.

Также на днях Байден призвал к осторожности китайского лидера Си Цзиньпина в отношениях с Москвой, указывая на зависимость Пекина от западных инвестиций.

Кроме того, недавно президент США Джо Байден заявил, что у Китая "колоссальные проблемы", но не стал уточнять, какие именно. В ответ официальный представитель МИД КНР Мао Нин выразила надежду на то, что США решат свои собственные внутренние проблемы и будут способствовать стабильности в мире.