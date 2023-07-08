Президент США Джо Байден призвал к осторожности китайского лидера Си Цзиньпина в отношениях с Москвой, указывая на зависимость Пекина от западных инвестиций.

Об этом сообщает Reuters.

В ходе двухдневного визита Си в Москву в марте этого года, Байден посоветовал ему быть осторожным. Президент США отметил, что после полномасштабного вторжения России в Украину, 600 американских корпораций покинули российский рынок.

Байден передал Си Цзиньпину, что экономика Китая зависит от инвестиций из Европы и Соединенных Штатов. Также он подчеркнул, что это замечание было наблюдением, а не угрозой. На вопрос о том, как Си отреагировал на это, Байден ответил, что китайский лидер слушал его и не спорил.

Ранее Байден назвал Си Цзиньпина диктатором. По данным СМИ, окружение Байдена было застигнуто врасплох этими заявлениями, однако госсекретарь США не стал опровергать слова Байдена.

Напомним, в середине июня в Пекине прошла встреча Си Цзиньпина и Блинкена. Обсуждали возможное сотрудничество США и Китая.

Впрочем, пока что Пекин откладывает запланированный визит главы ЕС по иностранным делам Жозепа Борреля.