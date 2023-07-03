В Овальном кабинете Белого дома Байден принял верительные грамоты у нового посла Китая в США
Президент США Джо Байден принял верительные грамоты у нового посла Китая в Соединенных Штатах Се Фэна.
Об этом сообщает китайское посольство.
Церемония, дающая официальный старт работе посла, прошла в пятницу в Овальном кабинете Белого дома.
"Тридцатого июня 2023 года президент США Джо Байден принял верительные грамоты у нового посла в США Се Фэна в Овальном кабинете Белого дома. Президент Байден приветствовал посла Се на его новом посту и поговорил с послом Се о китайско-американских отношениях", - сказано в сообщении посольства.
Посол назвал свое назначение "не только честью, но и колоссальной ответственностью". В США он прибыл 23 мая.
59-летний Се Фэн стал двенадцатым послом Китая в США, сменив на этом посту Цинь Гана. Последний в конце декабря занял должность главы китайского МИДа.
Се Фэн до назначения был замминистра иностранных дел и курировал вопросы политики в отношении Соединенных Штатов.
Он прибыл в США 23 мая. В аэропорту Джона Ф. Кеннеди дипломат заявил, что приехал в Штаты "защитить интересы Китая".