Президент США Джо Байден принял верительные грамоты у нового посла Китая в Соединенных Штатах Се Фэна.

Об этом сообщает китайское посольство.

Церемония, дающая официальный старт работе посла, прошла в пятницу в Овальном кабинете Белого дома.

"Тридцатого июня 2023 года президент США Джо Байден принял верительные грамоты у нового посла в США Се Фэна в Овальном кабинете Белого дома. Президент Байден приветствовал посла Се на его новом посту и поговорил с послом Се о китайско-американских отношениях", - сказано в сообщении посольства.

Посол назвал свое назначение "не только честью, но и колоссальной ответственностью". В США он прибыл 23 мая.

59-летний Се Фэн стал двенадцатым послом Китая в США, сменив на этом посту Цинь Гана. Последний в конце декабря занял должность главы китайского МИДа.

Се Фэн до назначения был замминистра иностранных дел и курировал вопросы политики в отношении Соединенных Штатов.

Он прибыл в США 23 мая. В аэропорту Джона Ф. Кеннеди дипломат заявил, что приехал в Штаты "защитить интересы Китая".