Верховный дипломат Евросоюза Жозеп Боррель должен был посетить Китай на следующей неделе и встретиться с министром иностранных дел Китая Цинь Ганем.

Однако Reuters сообщает, что Пекин отложил запланированный визит.

Пресс-секретарь китайского МИДа заявила журналистам, что у нее нет информации о визите Борреля.

Напомним, 21 июня в Евросоюзе согласовали 11-й пакет санкций против России, направленные на противодействие обходу санкций и уточнению отдельных позиций.

Накануне послы Евросоюза долго не могли договориться по поводу проекта 11-го пакета санкций против России.

В марте глава Евродипломатии Жозеп Боррель заявлял, что Евросоюз исчерпал предел санкций против России, но ЕС может "продолжать увеличивать финансовую и военную поддержку" Украины.

Война в Украине идет 496-й день. Мы следим за новостями 4 июля 2023 года в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Основной накал боев переместился с юга на восток. Россияне продвинулись вперед на Сватовском направлении, ВСУ – на Бахмутском и на юге. Вчера был удар россиян по Сумам "Шахидами". Четыре прилета повредили административное здание и два многоквартирных жилых дома. В результате атаки три человека погибли и 19 ранены.

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