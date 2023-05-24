Сегодня, 24 мая, глава КНР Си Цзиньпин принял в Пекине российского премьера Михаила Мишустина.

Ключевые заявления лидера КНР после встречи:

передал привет "доброму другу Владимиру Путину";

Китай готов вместе с РФ и странами Евразийского экономического союза обеспечивать стабильность глобальных цепочек производства и поставок;

отношения двух стран уверенно развиваются, идет многоплановое сотрудничество;

Китай готов продолжать взаимодействовать с РФ "на основе твердой взаимной поддержки с учетом ключевых интересов друг друга".

Договорились регулярно встречаться на уровне глав правительств, следующая встреча состоится в конце года.

Напомним, во время визита Мишустин заявил, что в этом году торговля между Россией и Китаем достигнет рекордного уровня в 200 миллиардов долларов.

Ранее мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский рассчитывает на то, что Китай не будет поддерживать Россию оружием или другими технологиями. Во время переговоров председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Пекин "будет стоять в стороне от процесса" и не будет поддерживать Россию оружием.