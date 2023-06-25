Госсекретарь США не стал опровергать слова Байдена, который назвал Си Цзиньпина диктатором
Госсекретарь США Энтони Блинкен не стал опровергать слова американского президента Джо Байдена, который на днях назвал диктатором председателя КНР Си Цзиньпина.
О вызвавшем большой резонанс и международный скандал заявлении Байдена Блинкен сказал в эфире CNN, отвечая на вопрос о том, разделяет ли он позицию главы Белого дома.
"Когда речь идет о Китае, абсолютно понятно, что мы будем говорить и делать то, что им не понравится, а они будут делать и говорить то, что не понравится нам. Президент говорит открыто, он говорит прямо. Я работаю на него больше 20 лет, и он выступает от всех нас", - сказал госсекретарь США.
Напомним, что высказывание американского президента прозвучало в контексте истории с китайским воздушным шаром, который пролетел над территорией США в феврале. Причем Байден назвал председателя КНР диктатором на следующий день после визита госсекретаря Блинкена в Пекин, где тот встречался в том числе с Си Цзиньпином, обсуждая нормализацию отношений стран. МИД Китая выразил протест из-за слов Байдена.
Также, по данным NBC, окружение Джо Байдена оказалось "застигнуто врасплох" его заявлением о "диктаторе" Си Цзиньпине.
Незадолго до скандала с заявлением Байдена глава МИД КНР Цинь Ган на встрече с Блинкеном заявил, что отношения Китая и Америки находятся на самой низкой точке с момента установления дипотношений.