Госсекретарь США Энтони Блинкен не стал опровергать слова американского президента Джо Байдена, который на днях назвал диктатором председателя КНР Си Цзиньпина.

О вызвавшем большой резонанс и международный скандал заявлении Байдена Блинкен сказал в эфире CNN, отвечая на вопрос о том, разделяет ли он позицию главы Белого дома.

"Когда речь идет о Китае, абсолютно понятно, что мы будем говорить и делать то, что им не понравится, а они будут делать и говорить то, что не понравится нам. Президент говорит открыто, он говорит прямо. Я работаю на него больше 20 лет, и он выступает от всех нас", - сказал госсекретарь США.

Напомним, что высказывание американского президента прозвучало в контексте истории с китайским воздушным шаром, который пролетел над территорией США в феврале. Причем Байден назвал председателя КНР диктатором на следующий день после визита госсекретаря Блинкена в Пекин, где тот встречался в том числе с Си Цзиньпином, обсуждая нормализацию отношений стран. МИД Китая выразил протест из-за слов Байдена.

Также, по данным NBC, окружение Джо Байдена оказалось "застигнуто врасплох" его заявлением о "диктаторе" Си Цзиньпине.

Незадолго до скандала с заявлением Байдена глава МИД КНР Цинь Ган на встрече с Блинкеном заявил, что отношения Китая и Америки находятся на самой низкой точке с момента установления дипотношений.