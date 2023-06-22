Окружение президента США Джо Байдена оказалось "застигнуто врасплох" его заявлением о "диктаторе" Си Цзиньпине.

Об этом сообщает NBC News.

Такое высказывание не было запланированным, советники предлагали Байдену различные другие варианты.

После этого высокопоставленные чиновники США бросились в частном порядке объяснять китайцам, что такое высказывание их президента не означает изменение официальной позиции Вашингтона.

Американцы считают, что большого конфликта не будет, а наработки госсекретаря Блинкена в ходе поездки в Пекин не будут перечеркнуты.

"Секретарь Блинкен хорошо провел время и добился определенного прогресса. У нас есть все основания рассчитывать на дальнейшее развитие этого прогресса", - заявил американский чиновник.

Другой источник говорит, что Блинкен в ходе своей поездки и так дал понять Пекину, что у них остаются разногласия по ряду вопросов, но они должны стараться сотрудничать.

Напомним, МИД Китая выразил протест из-за слов Байдена, назвав их "открытой политической провокацией".

Многие же сделали вывод, что визит Блинкена в Китай не привел к разрядке между странами.