Глава Минфина США Джанет Йеллен. Фото: atlanticcouncil.org

Глава Министерства финансов США Джанет Йеллен в ходе визита в Китай употребила в пищу четыре порции грибов местной разновидности, известной галлюциногенными эффектами.

Об этом сообщает телеканал CNN.

"Помощник министра финансов подтвердил CNN, что Йеллен ела в ресторане и насладилась опытом, включая блюдо из грибов", - говорится в публикации.

По данным телеканала, вскоре после приземления в Пекине глава американского Минфина отправилась с командой в ресторан юньнаньской кухни, где, среди прочего, заказала четыре порции диких грибов разновидности Lanmaoa asiatica, растущих в провинции Юньнань.
 
"Грибы Lanmaoa считаются ядовитыми, поскольку они могут быть галлюциногенными", - сообщил телеканалу профессор института ботаники Куньмина в провинции Юньнань Питер Мортимер.
 
Он добавил, что ученым до настоящего времени не удалось выявить конкретный компонент в составе гриба, ответственный за вызов галлюцинаций.

В Китае грибы Lanmaoa asiatica являются деликатесом и считается, что они не вызовут никаких побочных эффектов, если приготовлены правильно. В самом ресторане, где Йеллен ела этот вид грибов, CNN сообщили, что все подаваемые блюда из них готовятся качественно.

Джанет Йеллен поела в Китае галлюциногенных грибов

Напомним, американские эксперты раскритиковали Джанет Йеллен за чрезмерно приветливое поведение во время визита в Китай, которое выразилось в многочисленных поклонах на встрече с вице-премьером КНР Хэ Лифэном.

Ранее мы рассказывали, что еще несколько лет назад ученые узнали, как и для чего грибы научились вырабатывать галлюциногены.

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