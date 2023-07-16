Глава Министерства финансов США Джанет Йеллен в ходе визита в Китай употребила в пищу четыре порции грибов местной разновидности, известной галлюциногенными эффектами.

Об этом сообщает телеканал CNN.



"Помощник министра финансов подтвердил CNN, что Йеллен ела в ресторане и насладилась опытом, включая блюдо из грибов", - говорится в публикации.

По данным телеканала, вскоре после приземления в Пекине глава американского Минфина отправилась с командой в ресторан юньнаньской кухни, где, среди прочего, заказала четыре порции диких грибов разновидности Lanmaoa asiatica, растущих в провинции Юньнань.



"Грибы Lanmaoa считаются ядовитыми, поскольку они могут быть галлюциногенными", - сообщил телеканалу профессор института ботаники Куньмина в провинции Юньнань Питер Мортимер.



Он добавил, что ученым до настоящего времени не удалось выявить конкретный компонент в составе гриба, ответственный за вызов галлюцинаций.

В Китае грибы Lanmaoa asiatica являются деликатесом и считается, что они не вызовут никаких побочных эффектов, если приготовлены правильно. В самом ресторане, где Йеллен ела этот вид грибов, CNN сообщили, что все подаваемые блюда из них готовятся качественно.

Напомним, американские эксперты раскритиковали Джанет Йеллен за чрезмерно приветливое поведение во время визита в Китай, которое выразилось в многочисленных поклонах на встрече с вице-премьером КНР Хэ Лифэном.

Ранее мы рассказывали, что еще несколько лет назад ученые узнали, как и для чего грибы научились вырабатывать галлюциногены.