Находящуюся с визитом в КНР министра финансов США Джаннет Йеллен раскритиковали за чрезмерную приветливость, которая выразилась в многочисленных поклонах на встрече с вице-премьером Китая Хэ Лифэном.

Видео поведения Йеллен распространилось в соцсетях.

Эксперты по дипломатическому этикету издания New York Post настаивают, что американские чиновники вообще не кланяются, и обращают внимание на то, что вице-премьер Китая Хэ Лифэн, которому отвешивала поклоны Йеллен, не отвечает взаимным движением.

"Ошибка протокола, которую критики назовут признаком слабости Америки", - резюмирует издание.

Йеллен рассказала о цели визита в Китай, пишет "Голос Америки". По ее словам, главным является установление и углубление связи с новой экономической командой Китая, снижение рисков недопонимания и подготовка почвы для сотрудничества в таких областях, как изменение климата и долговые проблемы.

"Я думаю, что мы достигли определенного прогресса, и я думаю, что мы можем иметь здоровые экономические отношения, которые принесут пользу нашим странам и всему миру", – сказала глава Минфина США.

Ранее американский президент Джо Байден заявил о колоссальных проблемах у Китая. В МИД Поднебесной пожелали США решить свои.

А бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что Байдена контролирует Китай.