В РФ новая волна мобилизации может быть только "при увеличении оборотов промышленности".

Об этом заявил член комитета Госдумы РФ по обороне Андрей Гурулев.

По его словам, пока промышленность РФ в состоянии обеспечить только нынешнюю российскую группировку в Украине.

"Частичная мобилизация исходит совершенно из других параметров. Из возможности нашей промышленности обеспечить ту группировку, которая сегодня выполняет боевые задачи. Сегодня наша промышленность в состоянии обеспечить ту группировку, которая находится на "СВО" (так в РФ называют вторжение в Украину - Ред.). Если что-то будет более, тогда будет рассматриваться", - заявил Гурулев.

При этом, по его словам, сегодня идет лишь набор военнослужащих по контракту.

"На сегодняшний день уже набрано примерно 150 тысяч человек - это данные на неделю назад", - заявил Гурулев.

Напомним, в России готовят крупные штрафы за неоповещение или неявку в военкоматы.

Ранее мы писали, что в июне Госдума РФ легализовала набор в армию людей с судимостями. Сообщается, что нововведение не коснется тех, кто совершил тяжкие преступления.