Президент Украины Владимир Зеленский подписал скандальный закон №8401, который предусматривает отмену введенной в начале войны системы "2% для всех" и возврат налоговых проверок для бизнеса.

Об этом сообщили глава налогового комитета Рады Даниил Гетманцев и его первый заместитель Ярослав Железняк.

"Законопроект 8401 стал законом. Пользуйтесь", - написал Гетманцев в своем телеграм-канале.

Закон вступит в силу с 1 августа 2023 года. Это был один из "маяков" МВФ.

Ранее мы подробно писали об этом законе. Он предусматривает внесения целого списка изменений в Налоговый кодекс. Речь идет фактически о полной отмене налоговых льгот, которые дали бизнесу в начале войны. В том числе по переходу на уплату налога в 2% от оборота и налоговым проверкам.

Одним из самых серьезных изменений эксперты считают отмену "схемы 2%". Она работала с начала войны и, по сути, позволила многим компаниям "стать ФОПами", перейти на упрощенку и платить всего 2% от оборота. Постепенно эту схему начали блокировать, в частности, для импортеров, которым вернули НДС на поставляемую продукцию. Но на налоге в 2% и сейчас остается много компаний. Поэтому сейчас немало противников отмены этой схемы.

Также "Страна" разбирала, что значит для бизнеса принятие данного закона.