Православная церковь Украины (ПЦУ) окончательно приняла решение о переходе на Новоюлианский календарь с 1 сентября. Его поддержали большинство делегатов во время состоявшегося сегодня в Софии Киевской поместного собора ПЦУ.

Об этом сообщает "Суспильне".

С переходом на новый календарь прихожане ПЦУ будут праздновать:

Рождество - 25 декабря, а не 7 января;

день святого Николая - 6 декабря, а не 19 декабря;

Крещение - 6 января, а не 18 января;

Покров - 1 октября, а не 14 октября.

При этом на праздновании Пасхи и других праздников, даты которых определяются по лунному календарю, это решение не отразится.

"Календарная комиссия нашей церкви уже подготовила соответствующий календарь, чтобы с практической точки зрения не было никаких препятствий. И мы видим, что верующие положительно восприняли это решение... Мы двигались к этому решению последние пять лет", — сказал глава ПЦУ Епифаний.

На поместный собор прибыли 60 делегаций из регионов Украины. В каждую входит архиерей, священник и верующий. Из 161 делегата за окончательный переход на Новоюлианский календарь проголосовали 156, против - 5.

"Это свидетельствует, что мы принимаем решение соборно, а не принудительно. Потому что мы сохранили также возможность для тех общин, тех монастырей, которые пока не готовы. Мы не действуем принудительно, а добровольно. Мы не ограничивали их временными рамками. Когда они созреют окончательно они, я думаю, присоединятся к этой реформе", - отметил Епифаний.

Как мы писали, 24 мая архиерейский собор ПЦУ одобрил переход на Новоюлианский календарь с 1 сентября этого года. В то же время принятие нового календарного стиля или сохранение старика остается правом религиозных общин и монастырей.

В середине июля Верховная Рада Украины проголосовала за новые даты ряда праздников. В частности, она установила празднование Рождества 25 декабря вместо 7 января.