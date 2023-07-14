Верховная Рада Украины проголосовала за новые даты ряда праздников.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

В частности, установлены следующие даты:

25 декабря - Рождество Христово (вместо 7 января);

15 июля - День Украинской Государственности (вместо 28 июля);

1 октября - День защитников и защитниц Украины (вместо 14 октября).

Новые даты начнут действовать с 1 сентября. То есть День Украинской государственности этим летом в последний раз отпразднуют 28 июля.

Ранее мы писали, что о переносе Покрова и Дня защитников и защитниц Украины с 14 октября на первое число просила Православная церковь Украины.

А еще в 2020 году глава ПЦУ Епифаний заявлял, что в течение десяти лет украинцы перейдут на празднование Рождества 25 декабря. Такой срок он объяснял тем, что дата 25 декабря для Рождества непопулярна среди украинцев, поэтому в случае переноса даты "храмы 25-го будут пустыми, а 7-го будут полными". Тогда же Епифаний признался, что речи о двух Рождествах быть не может.

Недавно архиерейский собор ПЦУ поддержал переход на новоюлианский календарь.