Православная церковь Украины будет просить государственные органы перенести праздник Покрова пресвятой Богородицы и День государственности, ныне отмечаемый 14 октября, на 1 октября.

Об этом в интервью "Радио Свобода" сказал митрополит Переяславский и Александр Вишневский (Драбинко).

"Моя была инициатива обратиться в органы государственной власти соответствующие, в чьей компетенции это находится, об урегулировании этого вопроса согласно церковному календарю по новому стилю, как мы его называем, в соответствии с теми праздниками, которые к нему привязаны. А это Покров и День государственности. Фактически это только два праздника, которые мы отмечаем совместно с государством, которые совпадают с церковными праздниками, государственные даты. А Рождество 25 декабря – оно и так уже было объявлено государством в выходной день", – отметил митрополит Александр.

Напомним, в 2021 году глава ПЦУ Епифаний заявлял, что в течение 10 лет украинцы перейдут на празднование Рождества 25 декабря. Такой срок он объяснял тем, что дата 25 декабря для Рождества непопулярна среди украинцев, поэтому в случае переноса даты "храмы 25-го будут пустыми, а 7-го будут полными".

А сегодня архиерейский собор ПЦУ поддержал переход на новоюлианский календарь.