Украинская греко-католическая церковь с 1 сентября переходит на праздники по новому стилю - григорианскому календарю. Речь идёт о тех праздниках, которые привязаны к конкретной дате, например, Рождестве (но не плавающих, как Пасха).

Об этом заявил глава УГКЦ Святослав Шевчук, сообщая решение архиерейского синода УГКЦ.

Согласно постановлению синода, УГКЦ в Украине "переходит с 1 сентября по новому стилю 2023 года Божьего на новый стиль для недвижимых праздников с сохранением действующей Пасхалии".

"Для тех приходов или единичных общин, которые чувствуют себя еще не готовыми к такому шагу (по отдельному благословению епархиального епископа), оставить возможность литургической жизни по юлианскому календарю на период до 2025 года Божьего", — говорится в постановлении синода УГКЦ в Украине, который проходил 1 и 2 февраля во Львове.

Как отметили в УГКЦ, это сделано по "многочисленным просьбам верующих" и с предварительными консультациями с духовенством и монашеством церкви "о назревшей необходимости реформы литургического календаря УГКЦ в Украине".

О том, что Православная церковь Украины (ПЦУ) и греко-католики готовят реформу церковного календаря, стало известно в конце декабря.

А в канун Нового года сообщалось, что в Одесской епархии ПЦУ перейдут на григорианский календарь и будут отмечать Рождество 25 декабря. Такое решение было принято после предварительного опроса священнослужителей в храмах Одесской области.