Президент Украины Владимир Зеленский в ходе выездной Ставки в Днепропетровской области поздравил украинских генералов Валерия Залужного и Александра Сырского с прошедшими днями рождения.

Об этом Владимир Зеленский сообщил в своем Telegram-канале.

Главкома ВСУ Валерия Залужного Владимир Зеленский наградил именным огнестрельным оружием, а командующему Сухопутными войсками Александру Сырскому президент подарил картину, которая изображает подвиг украинских военных.

Отметим, что день рожденья у Залужного был 8 июля, а у Сырского - 26 июля.

Напомним, на заседании Ставки Зеленский обсудил с военными ситуацию на фронте, обеспечение войск боеприпасами и проверку военкомов.

Ранее главком ВСУ Валерий Залужный пообещал вернуть Крым, даже если Запад будет против.

Война в Украине идет уже 519-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 27 июля 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня войны. Украина, судя по всему, активизировала наступательные действия на южном участке фронта. Хотя официальных подтверждений этому не было. В Донецкой области ВСУ заявляют об успехе в районе Старомайорского. На море россияне готовятся к блокаде портов Украины. Для этого РФ готовит корабли и авиацию, отрабатывает обнаружение и уничтожение кораблей.

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