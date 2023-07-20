Главнокомандующий Вооружённых сил Украины Валерий Залужный провёл телефонный разговор с главой Объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли.

Об этом главком сообщил в своём телеграм-канале.

"Подробно рассказал об оперативной обстановке по всей линии фронта. Вооруженные Силы Украины, несмотря на сверхсложные минные поля противника, противотанковые заграждения и систему огневого поражения, методически уничтожают силы врага и продолжают ведение наступательных действий по деоккупации нашей территории", — говориться в сообщении.

"На нескольких направлениях контрнаступления есть успехи. Наши воины — Герои. Отдельно мы обсудили вопросы поставки военной помощи Украине, в частности, техники и боеприпасов. Благодарен генералу Милли и всему народу США за прочную поддержку и диалог, который будем продолжать и дальше", — сообщает командующий Вооружёнными силами.

Перед этим Валерий Залужный доложил американскому генералу о наступлении ВСУ.

Также, как стало известно, Залужный обещает вернуть Крым, даже если Запад будет против. "Мне наплевать — меня никто не остановит", — заявляет главнонакомандующий.