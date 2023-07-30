В воскресенье, 30 июля, президент Украины Владимир Зеленский провел в Ивано-Франковске заседание Конгресса местных и региональных властей.

Видео мероприятия Владимир Зеленский опубликовал в своем Telegram-канале.

Президент сообщил, что на Конгрессе обсуждались "три магистральных темы".

Первая – это энергетика и защита энергетической инфраструктуры от ударов россиян.

"Очевидно, что этой осенью и зимой враг попытается повторить террор против украинской энергетики. Должны быть готовы к этому как на государственном уровне, так и на уровне каждого общества, каждого нашего города и села", - заявил Зеленский.

Вторая тема – это работа с партнерами, в частности, подготовка Глобального саммита мира, гарантии безопасности Украины на пути к НАТО, отношения и переговоры с государствами Альянса о вступлении Украины. А также начало переговоров по членству Украины в Евросоюзе.

И третий вопрос - скандалы с тратами местных бюджетов на невоенные нужды.

"Восприятие людьми работы государственной и местной власти через призму расходов бюджетов разного уровня. Сегодня первый приоритет везде в Украине может быть только один: это оборона. Второй приоритет – социальная устойчивость Украины", - сказал президент.

Накануне Зеленский посетил позиции Сил специальных операций ВСУ под Бахмутом.

А на днях президент Украины провел выездное заседание ставки в Днепре.