Президент Владимир Зеленский выступил на Михайловской площади в Киеве по случаю Дня Украинской государственности. Это новый праздник, который президент в прошлом году утвердил в день годовщины крещения Руси.

Видео выступления Владимир Зеленский опубликовал в своем Telegram-канале.

На мероприятии присутствовали военные, спасатели, полицейские, министры, глава ГУР Кирилл Буданов, глава СБУ Василий Малюк, главком ВСУ Валерий Залужный, представители духовенства, дети.

После выступления президент раздал государственные награды.

Напомним, День Украинской государственности в последний раз празднуют 28 июля. Со следующего года он будет отмечаться 15 июля. Соответствующее решение в середине июля приняла Верховная Рада.

Тем временем Украинская православная церковь в этот день проводит Крестный ход в лавре.

Известно, что праздник установлен указом президента Украины Владимира Зеленского от 24 августа 2021 года и подписан в ходе торжеств тридцатой годовщины независимости Украины. Зеленский тогда также сообщил, что внесёт законопроект, по которому День Украинской государственности станет выходным днём.