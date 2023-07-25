Ко Дню независимости украинские ветераны и лица, имеющие особые заслуги перед Родиной, получат разовую денежную выплату.



Соответствующее постановление принял Кабинет министров Украины, о чем сообщает портал правительства.



Выплаты будут производиться в размере от 450 грн до 3 100 грн, их сумма определена отдельно для каждой из следующих категорий граждан:

лица с инвалидностью в результате войны и бывшие малолетние заключенные концлагерей;

участники боевых действий, пострадавшие участники Майдана;

лица, имеющие особые заслуги перед Родиной;

члены семей погибших (умерших) защитников и защитниц Украины.

Ранее мы писали, что Рада ввела ежегодные выплаты ветеранам войны ко Дню защитников и защитниц Украины. Размеры и порядок выплат устанавливает Кабмин.

Также "Страна" рассказывала, что в Украине предлагают создать государственную ветеранскую патронажную службу. Предполагается, что такая служба будет действовать в течение пяти лет на основе государственно-волонтерского партнерства. В состав службы войдут 15 тысяч патронажных помощников и психологических тренеров, которые будут помогать демобилизованным получать услуги в системах соцзащиты, здравоохранения, общественной, экономической реинтеграции, образования и административных услуг, а также психологическую адаптацию.