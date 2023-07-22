В Украине создали приложение "База", в котором ветераны и ветеранки смогут бесплатно получить психологическую поддержку.

Об этом сообщает пресс-служба Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

В ведомстве рассказали, что в приложении собрали материалы о тревоге, последствиях легкой черепно-мозговой травмы, хронической боли, злости, плохом сне, депрессии, навязчивых мыслях, панических атаках и других состояниях.

"В приложении есть кризисная кнопка, функция которой - помочь урегулировать свое состояние, когда "накрывает". Также в приложении есть список полезных для ветеранов и ветеранок контактов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что "База" не является заменой психотерапии, но при помощи приложения можно научится предоставлять себе первичную психологическую помощь.

Ранее в МОЗ Украины опубликовали телефоны "горячих линий" психологической поддержки во время войны.

Напомним, в Украине хотят создать ветеранскую патронажную службу.

Как писала "Страна", после окончания войны ветеранами будут не менее четырех миллионов украинцев.