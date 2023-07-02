В Украине предлагают создать государственную ветеранскую патронажную службу.

Группа народных депутатов во главе с Галиной Третьяковой ("Слуга народа") зарегистрировала в Верховной Раде законопроект "О государственной ветеранской патронажной службе".

Предполагается, что такая служба будет действовать в течение пяти лет на основе государственно-волонтерского партнерства. В состав службы войдут 15 тысяч патронажных помощников и психологических тренеров, которые будут помогать демобилизованным получать услуги в системах соцзащиты, здравоохранения, общественной, экономической реинтеграции, образования и административных услуг, а также психологическую адаптацию.

Важный нюанс этого законопроекта - демобилизованными будут считаться только те лица, которые проходили военную службу после 24 февраля 2023 года (кроме военнослужащих срочной военной службы) и были уволены с военной службы.

В законопроекте также определены оклады сотрудников нового органа, который будет создан. Так, глава госветеранской патронажной службы будет получать 9 минимальных заработных плат (оклад), патронажные тренеры - 3 минимальных з/п, патронажные помощники будут получать по 5% от минимальной зарплаты за каждого ветерана, которому оказали помощь.

Как мы сообщали ранее, Рада ввела ежегодные выплаты ветеранам войны ко Дню защитников и защитниц Украины.

Также Кабинет министров Украины ввёл ежемесячные выплаты для ветеранов, награжденных орденами и званиями.