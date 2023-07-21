После окончания войны ветеранами будут не менее 4 миллионов украинцев.

Об этом заявила министр по делам ветеранов Юлия Лапутина во время поездки во Львов, сообщают местные издания.

"Наше прогнозируемое количество после победы, что таких людей будет не менее 4 миллионов", — сказала Лапутина.

К 24 февраля 2022 года в электронном реестре ветеранов насчитывалось около полумиллиона человек.

Как мы сообщали, в Украине хотят создать ветеранскую патронажную службу, которая будет действовать в течение пяти лет на основе государственно-волонтёрского партнёрства. В состав службы войдут 15 тысяч патронажных помощников и психологических тренеров, которые будут помогать демобилизованным получать услуги в системах соцзащиты, здравоохранения, общественной, экономической реинтеграции, образования и административных услуг, а также психологическую адаптацию.

Напомним, по результатам опроса всё больше украинцев считает, что государство не выполняет обязательства перед ветеранами войны с РФ. Сильнее всего ухудшилась оценка ситуации у жителей западных регионов, особенно тех, чьи друзья или родственники прошли через войну.