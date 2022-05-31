В Украине появился новый государственный праздник - "День украинской государственности". Он будет отмечаться ежегодно 28 июля, в День Крещения Руси.

За введение праздника Рада проголосовала сегодня, сообщил народный депутат от фракции "Голос" Ярослав Железняк.

Это решение поддержали 257 нардепов.

Праздник установлен Указом Президента Украины Владимира Зеленского 24 августа 2021 года. Был подписан в ходе торжеств тридцатой годовщины независимости Украины. Зеленский тогда также сообщил, что внесёт законопроект, по которому День Украинской Государственности станет выходным днём.

Скриншот: Telegram/Железный нардеп

Ранее "Страна" писала, что Нардепы предложили запретить на территории Украины российскую музыку. Исключение может составить музыка тех исполнителей, которые осуждают российское военное вторжение в Украину.

Также мы рассказывали, что нардепы собрали подписи для выражения недоверия омбудсмену Людмиле Денисовой.

Между тем, война в Украине продолжается уже 97-й день. "Страна" следит за происходящим в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 96-го дня войны. Основной фронт по-прежнему был в Северодонецке. К вечеру губернатор области заявил, что враг немного продвинулся с окраины вглубь города. Из-за обстрела, в результате которого погиб французский журналист, была официально остановлена эвакуация из Луганской области. Также Генштаб сообщил о том, что ВСУ выбили противника из Николаевки Херсонской области.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео - в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Подробнее о ситуации на фронте в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала Олеся Медведева.