В пятницу, 28 июля, прихожане УПЦ вышли в Киеве на Крестный ход, приуроченный к 1035-летию со Дня крещения Киевской Руси.

После произнесения молитвы, ход стартовал с территории Киево-Печерской лавры. На видео можно увидеть, что перед лаврой собралось много людей. В основном пожилого и среднего возраста. При этом среди собравшихся женщин было заметно больше, чем мужчин.

По завершению молитвы под распевы "Господе, Иисусе Христе, Сыне Боже, помилуй нас, грешных" шествие начало движение от лавры вверх по склону холма по аллее.

Крестный ход был непродолжительным и ограничился территорией Нижней лавры. После его завершения часть верующих продолжила молитвенное стояние у главных ворот.

Правоохранители на территории значительно усилили меры безопасности.

Ранее, из-за упоминания слова "Русь" в ходе молитвы, СБУ проверяло видео богослужения в Киево-Печерской лавре.

Напомним, в Украине был анонсирован День государственности, который будет отмечать в День Крещения Киевской Руси. За это решение 31 мая 2022 проголосовала Верховная Рада.

Ранее праздник установлен Указом Президента Украины Владимира Зеленского от 24 августа 2021 года и подписан в ходе торжеств тридцатой годовщины независимости Украины. Зеленский тогда также сообщил, что внесёт законопроект, по которому День Украинской Государственности станет выходным днём.