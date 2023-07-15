Патриарх Русской православной церкви (РПЦ) Кирилл призвал представителей церквей, генсеков ООН, ОБСЕ и Совета Европы принять меры для защиты взятого под стражу наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла.

Заявление патриарха Кирилла опубликовано на сайте РПЦ.

Патриарх заявил, что арест может привести к смерти митрополита Павла из-за ухудшения его здоровья.

"С большой тревогой отмечаю, что изменение меры пресечения митрополиту Павлу, человеку, находящемуся в преклонных годах, с домашнего ареста на помещение его под стражу грозит ему серьезным ухудшением здоровья и может привести к его смерти в следственном изоляторе", - говорится в послании.

Напомним, накануне в Соломенском суде Киева состоялось заседание по изменению меры пресечения наместнику Киево-Печерской лавры Павлу, которому вчера Офис генпрокурора сообщил о новом подозрении.

Прокуроры требовали перевести митрополита с домашнего ареста на содержание в СИЗО.

Соломенский районный суд Киева удовлетворил ходатайство прокуроров об изменении меры пресечения наместнику Киево-Печерской лавры митрополиту Павлу с круглосуточного домашнего ареста на содержание под стражей с возможностью внесения залога в размере 33 миллиона гривен.

Митрополит Павел заявил, что с решением суда об изменении его меры пресечения не согласен и что у него нет таких денег, чтобы внести залог.

Перед отправкой в СИЗО митрополит отдал крест и посох адвокату, а тот поцеловал ему руку.

Ранее мы рассказывали, что в суде прокурор зачитал материалы нового дела, в рамках которого священнослужителя подозревают в оправдании российской агрессии и разжигании религиозной вражды.