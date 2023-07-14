Соломенский районный суд Киева удовлетворил ходатайство прокуроров об изменении меры пресечения наместнику Киево-Печерской лавры митрополиту Павлу с круглосуточного домашнего ареста на содержание под стражей с возможностью внесения залога в размере 33 миллиона гривен.

Об этом передает корреспондент "Страны" из зала суда.

Митрополит Павел заявил, что с решением суда об изменении его меры пресечения не согласен и что у него нет таких денег, чтобы внести залог.

"Судья действовала под давлением людей, которые в этом заинтересованы. Дальше дело моих адвокатов. Я ни на кого не обижаюсь, только передаю, что господь воздаст им по сегодняшним делам", – заявил митрополит Павел.

После этих слов конвой вывел наместника Киево-Печерском лавры из зала суда.

Ранее мы сообщали о начале заседания суда и требовании прокуроров перевести митрополита с домашнего ареста на содержание в СИЗО.

Также мы рассказывали, что в суде прокурор также зачитал материалы нового дела, в рамках которого священнослужителя подозревают в оправдании российской агрессии и разжигании религиозной вражды.