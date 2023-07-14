В Соломенском суде Киева прокуроры просят отправить митрополита Павла под стражу до 1 сентября с возможностью внесения залога в размере 60 миллионов гривен.

Об этом сообщает корреспондент "Страны".

В суде прокурор также зачитал материалы нового дела, в рамках которого священнослужителя подозревают в оправдании российской агрессии и разжигании религиозной вражды. Прокурор процитировал, в частности, такие высказывания Павла из телефонных разговоров:

"придурки-маразматики в Америке говорят, что молятся о мире и тут же оружие суют";

"в Тернополе все друг друга уже бьют и отдают прямо на фронт. Они это, наверное, делают, чтобы выбить восточную и центральную Украину, вся эта бандеровщина там будет процветать";

"там это все не Украина, будем откровенно говорить. Там все Польша, Венгрия. Территориально это Украина, но народ там далеко не украинский";

"Америка бьется с Россией до последнего украинца".

Митрополит прокомментировал заявленные прокурором обвинения.

"Я не признаю этих обвинений, я готов свидетельствовать на Евангелии. Прокурор сам не знает, что читает, что такое устав церкви, потому что в церкви никогда не был. Даже если те разговоры, про которые говорит прокурор, имели место быть, то сам прокурор заявляет, что это были разговоры по телефону, не публично, а в личном разговоре. Но это все неправда. Я никогда не был на стороне агрессора, я никогда не был на стороне Путина", - заявил митрополит Павел.

Ранее мы сообщали о начале суда над Павлом по избранию ему меры пресечения.

Между тем его адвокат считает, что нет никаких обоснованных оснований, требующих изменения меры пресечения.