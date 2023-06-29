Митрополит Украинской православной церкви (УПЦ) Павел, ранее находившийся под арестом, приехал в Киево-Печерскую лавру и общается с верующими.

Видео встречи митрополита с прихожанами появилось в соцсетях.

На кадрах можно заметить, что верующие приветствуют Павла и целуют ему руку в знак почитания.

Напомним, что 29 мая суд продлил круглосуточный домашний арест митрополита на 30 дней с обязательством носить браслет.

Как писала "Страна", митрополит Павел находился под домашним арестом с начала апреля.

СБУ подозревает его в разжигании религиозной розни и оправдании вооруженной агрессии РФ.

Ранее мы рассказывали, что после попыток Минкульта выселить монахов УПЦ из Киево-Печерской лавры и отказа их это сделать СБУ вручила настоятелю монастыря подозрение по двум статьям уголовного кодекса: нарушение равноправия граждан по религиозному признаку и оправдание российской агрессии.

Митрополиту вручили подозрение после того, как он начал активно выступать против выселения УПЦ из Киево-Печерской лавры. Клирик прямо обвинил президента Украины Владимира Зеленского и его окружение в атаке на обитель.