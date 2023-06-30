Митрополит Павел, наместник монастыря Киево-Печерской лавры УПЦ, заявил, что ему предложили сделку со следствием.

Во время судебного заседания по продлению меры пресечения наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел заявил, что перед вручением ему подозрения, представители СБУ и Нацзаповедника "Киево - Печерская лавра", предлагали ему пойти на сделку.

"Мне сказали, что если я не буду выступать против Епифания и поддержу переход монахов Лавры в ПЦУ, все дела в отношении меня будут закрыты",- заявил Павел.

Напомним, что ранее мы писали, что митрополита УПЦ Павла оставили под домашним арестом. Он подарил судье и прокурору пасхальные яйца.

Также мы писали о том, что против настоятеля Киево-Печерской Лавры митрополита Павла открыли уголовное дело.

Ранее СБУ вручила подозрение экс-наместнику Лавры по двум статьям - разжигание религиозной розни (ч. 1 ст. 161 УК) и оправдание и отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины (ч. 1 ст. 436−2 УКУ).

Среди доказательств были перехваченные СБУ записи разговоров Павла, часть которых была обнародована. При этом сам Павел назвал дело против него политическим.