Судебное заседание, на котором будет решаться вопрос изменения меры пресечения на содержание под стражей митрополиту Павлу (Лебедю), состоится завтра в 14:00 в Соломенском районном суде Киева.

Об этом сообщил адвокат митрополита протоиерей Никита Чекман, пишет телеграм-канал УПЦ.

"13 июля 2023 в 9:30 митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел прибыл в ГСУ СБУ, где состоялся его допрос в качестве свидетеля в другом уголовном производстве. После завершения следственного действия в помещение прибыл другой следователь, расследующий дело по подозрению митрополита, и вручил сообщение о новом подозрении, а также ходатайство об изменении меры пресечения на содержание под стражей. СБУ в онлайн-изданиях была распространена вышеупомянутая информация, с открытыми анкетными данными подозреваемого, нарушающего презумпцию невиновности", – сказал адвокат.

Юрист считает, что нет никаких обоснованных оснований, требующих изменения меры пресечения.

Сегодня Офис генпрокурора сообщил, что объявил о новом подозрении митрополиту Павлу.

Как писала "Страна", в конце июня Павлу продлили круглосуточный домашний арест еще на два месяца.