Адвокат прокомментировал новое дело против митрополита Павла
Судебное заседание, на котором будет решаться вопрос изменения меры пресечения на содержание под стражей митрополиту Павлу (Лебедю), состоится завтра в 14:00 в Соломенском районном суде Киева.
Об этом сообщил адвокат митрополита протоиерей Никита Чекман, пишет телеграм-канал УПЦ.
"13 июля 2023 в 9:30 митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел прибыл в ГСУ СБУ, где состоялся его допрос в качестве свидетеля в другом уголовном производстве. После завершения следственного действия в помещение прибыл другой следователь, расследующий дело по подозрению митрополита, и вручил сообщение о новом подозрении, а также ходатайство об изменении меры пресечения на содержание под стражей. СБУ в онлайн-изданиях была распространена вышеупомянутая информация, с открытыми анкетными данными подозреваемого, нарушающего презумпцию невиновности", – сказал адвокат.
Юрист считает, что нет никаких обоснованных оснований, требующих изменения меры пресечения.
Сегодня Офис генпрокурора сообщил, что объявил о новом подозрении митрополиту Павлу.
Как писала "Страна", в конце июня Павлу продлили круглосуточный домашний арест еще на два месяца.