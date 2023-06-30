Соломенский районный суд Киева продлил меру пресечения на два месяца в виде круглосуточного домашнего ареста наместнику Свято-Успенской Киево-Печерской лавры митрополиту Павлу (Лебедю).

Об этом передает корреспондент "Страны".

Мера будет действовать до 31 августа.

Сегодня на заседании священник заявил, что ему предлагали сделку со следствием.

Напомним, весной мы писали, что митрополита УПЦ Павла оставили под домашним арестом. Он подарил судье и прокурору пасхальные яйца.

Также мы сообщали о том, что против настоятеля Киево-Печерской лавры митрополита Павла открыли уголовное дело. СБУ вручила ему подозрение по двум статьям: разжигание религиозной розни (ч. 1 ст. 161 УК) и оправдание и отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины (ч. 1 ст. 436−2 УКУ). Среди доказательств были перехваченные СБУ записи разговоров Павла, часть которых была обнародована. При этом сам Павел назвал дело против него политическим.

Война в Украине идет 492-й день. Мы следим за новостями 30 июня 2023 года в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. ВСУ перехватили "стратегическую инициативу" на Бахмутском направлении и ведут наступление широким фронтом на флангах Бахмута. В направлении Клещеевки украинские бойцы продвинулись на 1200 м, а в направлении Курдюмовки – на 1500 м. При этом линия фронта протянулась более чем на 1 800 километров, площадь заминированных россиянами полей превышает 20 тыс. кв. км.

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