Офис генпрокурора объявил о новом подозрении настоятелю Киево-Печерской лавры митрополиту Павлу.

Об этом говорится в телеграм-канале Офиса генпрокурора.

Отмечается, что Павлу инкриминируют "разжигание религиозной розни" и "оправдывание действий РФ".

Следствие обвиняет митрополита в том, что он "представлял агрессию России как внутренний гражданский конфликт", делал заявления, которые оправдывали и отрицали действия РФ.

Кроме того, по данным следствия, Павел в телефонных разговорах с верующими своими высказываниями "разжигал национальную, региональную и религиозную вражду", а в своих выступлениях "неоднократно оскорблял религиозные чувства украинцев, унижал взгляды верующих других конфессий и пытался сформировать к ним враждебные настроения".

"В Соломенский районный суд города Киева направлено ходатайство об изменении меры пресечения священнослужителю с круглосуточного домашнего ареста на содержание под стражей", – говорится в сообщении ОГП.

Как писала "Страна", недавно Павлу продлили круглосуточный домашний арест еще на два месяца. Против него открыли уголовное дело по двум статьям: разжигание религиозной розни (ч. 1 ст. 161 УК) и оправдание и отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины (ч. 1 ст. 436−2 УКУ). Среди доказательств были перехваченные СБУ записи разговоров Павла, часть которых была обнародована. При этом сам Павел назвал дело против него политическим.

Накануне митрополит Павел заявил, что ему предложили сделку со следствием.